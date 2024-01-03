Тридцатиградусные морозы идут на Петербург

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в четверг температура может упасть до минус 30 градусов, сообщает в среду главное управление МЧС по городу.

"4 января в Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до минус 25 градусов, местами – до минус 30 градусов", - сообщает ведомство со ссылкой на прогноз Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации начальника Гидрометцентра региона Александра Колесова, 4 января может стать самым холодным в истории метеонаблюдений в северной столице. Пока рекорд принадлежит 2002 году – тогда столбики термометров опустились до минус 25,2 градуса.

В настоящий момент в Петербурге минус 22,2 градуса.

В Ленинградской области тем временем от минус 22 до минус 28 градусов, в ночь на четверг ожидается до минус 35.