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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Самолет Red Wings вылетел из Москвы на Шри-Ланку после 15-часовой задержки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Хамбантоту (Шри-Ланка) после пятнадцатичасовой задержки, следует из данных на сайте аэропорта.

Рейс WZ3077 должен был вылететь по расписанию в 22:20 в среду, но фактически отправился в 13:30 в четверг.

Вылет был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Red Wings.

"Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал, - сказали в пресс-службе. - После получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров".

Несколько пассажиров, по данным компании, отказались от полета.

Жуковский Red Wings Шри-Ланка
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