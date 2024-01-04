Самолет Red Wings вылетел из Москвы на Шри-Ланку после 15-часовой задержки
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Хамбантоту (Шри-Ланка) после пятнадцатичасовой задержки, следует из данных на сайте аэропорта.
Рейс WZ3077 должен был вылететь по расписанию в 22:20 в среду, но фактически отправился в 13:30 в четверг.
Вылет был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Red Wings.
"Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал, - сказали в пресс-службе. - После получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров".
Несколько пассажиров, по данным компании, отказались от полета.