Шереметьево предупреждает о задержках рейсов из-за аномально низкой температуры

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках рейсов из-за аномально низкой температуры воздуха на протяжении более двух суток.

"Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа. В текущих условиях аэропорт "Шереметьево" согласно регламентам с целью обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания", - сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Для регулирования ситуации создан оперативный круглосуточный штаб, отметила она: привлечён дополнительный персонал, организованы пункты обогрева наземной техники, пассажирам, ожидающим багаж в зоне прилёта, выдается вода.

"В случае задержек рейсов обслуживание пассажиров осуществляется согласно федеральным авиационным правилам. При этом важно отметить, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилёт продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен", - сообщила Захаренкова.