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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минобороны РФ сообщило о сопровождении в 2023 г. более 2 тыс. самолетов-разведчиков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Около 600 тыс. иностранных самолетов было сопровождено в прошлом году силами радиотехнических войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2023 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них около 600 тысяч иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

"Дежурные силы приводились в готовность № 1 более 4 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, стоящие на вооружении радиолокационные средства позволяют "обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе".

Минобороны РФ самолеты-разведчики сопровождение
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