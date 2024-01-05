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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей из Аргентины, где зафиксировали 12 случаев заражения этим вирусом, сообщили в пятницу в Роспотребнадзоре.

"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что согласно данным Минздрава Аргентины, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей (ЗЭЛ), один из заболевших скончался. Большинство заболевших в Аргентине - мужчины в возрасте от 30 до 72 лет, однако заболевание также было диагностировано у 9-месячного ребенка. Все пациенты были госпитализированы и получают медицинскую помощь.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ЗЭЛ - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров, в основном он заражает лошадей, но также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней. Инкубационный период у человека составляет от двух до 10 дней. Большинство людей не испытывают никаких симптомов.

Как отметили в ведомстве, "в целях своевременного выявления возможных случаев завоза информация о данном заболевании внесена в базу АИС "Периметр".

Роспотребнадзор Аргентина ЗЭЛ
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