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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Трое челябинцев обвиняются в нападении на военнослужащего и его друзей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Суд в Челябинске арестовал одного из троих обвиняемых в хулиганском нападении в новогоднюю ночь на компанию, в числе которой был участник СВО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

"Прокуратура области поддержала ходатайство следователя СУ СК об избрании меры пресечения 21-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован на два месяца, до 3 марта.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что всего в уголовном деле трое подозреваемых в хулиганстве.

По версии следствия, в ночь на 1 января во дворе одного из домов в Челябинске группа молодых людей агрессивно вела себя по отношению к компании из мужчин и женщин. Они высказывали оскорбления, а также нанесли удары палкой. Один из пострадавших является участником СВО.

Ранее избиралась мера пресечения двоим другим подозреваемым. Следователь регионального СКР ходатайствовал в суде об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд избрал им домашний арест.

Прокуратурой внесено апелляционное представление об отмене данного решения повторном рассмотрении ходатайств об аресте.

Данный инцидент получил большой резонанс в Челябинске. Пострадавшая сторона выложила снятую одной из женщин запись, на которой молодые люди набрасываются на стоящих во дворе людей. По словам женщины, они ждали такси. У одного из нападавших в руке предмет, похожий на палку. Причину конфликта выясняет следствие.

Челябинск
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