На сочинском складе произошел пожар на площади более 500 кв. метров

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на складе на площади 560 кв. м в Сочи, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"В Сочи пожарные МЧС России тушат склад. Огонь уже локализован на 560 кв. метрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено 63 человека и 22 единицы техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о возгорании двухэтажного здания по улице Тимирязева поступило в 13:42.

"Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 560 кв. метров. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня, - добавили в пресс-службе ведомства. - По предварительной информации погибших и пострадавших нет".