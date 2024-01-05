Три человека пострадали в аварии с участием автобусов под Иваново

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Авария с участием двух автобусов, фуры и двух легковушек произошла в Ивановской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 15:20 пятницы на трассе Иваново-Ярославль.

По прибытии спасателей было установлено, что произошло столкновение пяти транспортных средств: военного автобуса, пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, фуры и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали трое человек - водитель и пассажиры легкового автомобиля.

В военном автобусе ехали 17 человек. Микроавтобус, в котором вместе с водителем находились 20 человек, следовал по маршруту Иваново-Ярославль. Отмечается, что среди пассажиров автобусов пострадавших нет.