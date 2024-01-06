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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Экс-начальник УФСИН по Ивановской области обвинен в воспрепятствовании следствию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Октябрьский райсуд города Иваново в субботу избрал меру пресечения бывшему начальнику Управления ФСИН по Ивановской области, обвиняемого в воспрепятствовании следствию, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"В отношении обвиняемого судом избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший начальник управления ФСИН обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Подробности дела не озвучиваются.

ФСИН Ивановская область Иваново
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