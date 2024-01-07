Российские военные сбили украинский дрон на Брянщине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в воскресенье около 13:00 противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что дрон уничтожен в Погарском районе.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ министерства обороны РФ", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.