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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:35

Минобороны РФ сообщило о применении огнеметов на краснолиманском направлении

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о применении тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" против украинских войск на краснолиманском направлении.

"Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Выполнив залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, экипажи, не теряя времени, перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки", - сказано в сообщении.

Официально сообщалось, что на вооружении войск РХБЗ Вооруженных сил РФ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система. Отмечалось, что Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2.

Тяжелые огнеметные системы действуют в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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