Средства ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в понедельник перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.
"В 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации", - следует из сообщения Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области, добавили в оборонном ведомстве.