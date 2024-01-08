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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:35

Средства ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в понедельник перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.

"В 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации", - следует из сообщения Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области, добавили в оборонном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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