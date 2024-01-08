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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:23

Нанесен удар по месту совещания командиров подразделений украинской бригады теробороны

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, заявили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также нанесены удары по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявили в министерстве.

Там отметили, что помимо этого уничтожено 14 украинских беспилотников в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ Минобороны
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