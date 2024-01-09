Пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в Красноярском крае
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Норильска (Красноярский край) пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня около 10:00 (06:00 мск) в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс Красноярск - Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту самолета находилось 169 пассажиров.
Судно отбуксируют к месту стоянки, добавили в пресс-службе.