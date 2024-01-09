Путешествие в Тулу разыграют на выставке "Россия"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Большая культурно-развлекательная программа запланирована в День Тульской области 10 января на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.

"В зоне культурных проектов состоится торжественное открытие Дня Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин обратится к гостям выставки и расскажет о традициях и достижениях региона", - говорится в сообщении.

В зоне презентации пройдет мастер-шоу традиционных тульских ремесел: резьбы пряничных досок, плетения белевского кружева, росписи филимоновской игрушки и бисероплетения.

В течение дня гости стенда региона смогут расписать тульский пряник и изготовить новогодний шар-папье. Среди посетителей выставки разыграют сертификаты на путешествие в Тулу.

В "Доме российской кухни" состоятся кулинарные мастер-классы, чаепитие из тульского самовара, а также будет установлен гастрономический рекорд - кондитеры презентуют огромную карту Тульской области из белевской пастилы.

В павильоне "Роснефти" проведут VR-квест "Тайны Куликова поля", мастер-классы по росписи игрушки, каллиграфии, декорированию обережной рамки.

Павильон Дом.РФ предложит гостям мастер-классы по изготовлению объемной игрушки из ткани, бисероплетению и росписи берестяной посуды.

Гостей выставки также ждут мастер-классы по росписи деревянных магнитов-самоваров, изготовлению народных кукол из ткани и оригинальных открыток.

Кроме того, состоятся демонстрация эксклюзивных самоваров, дегустация пряников и пастилы, мастер-класс по формованию и выбиванию тульского пряника.

Павильон общества "Знание" пригласит на лекции о музейном комплексе "Куликово поле".

На главной уличной сцене выступят лучшие творческие коллективы региона с программой "Тульская зима".

Каток на ВДНХ станет площадкой для мастер-шоу от игроков команды АКМ. Гостей ждет чаепитие с традиционными тульскими сладостями.