Под дистанционным наблюдением находятся более 12 тысяч россиян с диабетом и гипертензией

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России дистанционным наблюдением охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в рамках пилотного проекта с использованием специальной информационной системы, сообщили в федеральном Минздраве.

"На конец 2023 года дистанционным наблюдением охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом (план - 7715 человек), к платформе "Персональные медицинские помощники" подключено более 9,5 тысячи медизделий с функцией дистанционной передачи данных", - сказано в пресс-релизе.

В 2023 году в 19 медицинских организациях шести регионов, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с использованием информационной системы (платформы) "Персональные медицинские помощники".

В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения. Затем будет принято решение, стоит ли использовать платформу ПМП в сфере здравоохранения и расширять эксперимент, добавили в Минздраве.

Как сообщили "Ведомости", в Москве и Московской области врачи смогут следить за здоровьем пациентов дистанционно с помощью тонометров и глюкометров. Это позволит контролировать течение сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.