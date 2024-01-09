Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Под дистанционным наблюдением находятся более 12 тысяч россиян с диабетом и гипертензией

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России дистанционным наблюдением охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в рамках пилотного проекта с использованием специальной информационной системы, сообщили в федеральном Минздраве.

"На конец 2023 года дистанционным наблюдением охвачены более 12 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом (план - 7715 человек), к платформе "Персональные медицинские помощники" подключено более 9,5 тысячи медизделий с функцией дистанционной передачи данных", - сказано в пресс-релизе.

В 2023 году в 19 медицинских организациях шести регионов, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с использованием информационной системы (платформы) "Персональные медицинские помощники".

В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения. Затем будет принято решение, стоит ли использовать платформу ПМП в сфере здравоохранения и расширять эксперимент, добавили в Минздраве.

Как сообщили "Ведомости", в Москве и Московской области врачи смогут следить за здоровьем пациентов дистанционно с помощью тонометров и глюкометров. Это позволит контролировать течение сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Минздрав Москва Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 170 случаев утечек персональных данных россиян зафиксированы в 2023 году

Военная операция на Украине

В результате обстрела курского села погибла женщина

Три человека пострадали в результате атаки дронов на объект ТЭК в Орле

Недружественному бизнесу условия "билета на выход" менять пока не будут

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Жители двух районов Крыма частично остались без света, воды и тепла

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });