Президент РФ заявил о готовности решать стоящие перед страной задачи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед страной задач.

"Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин, общаясь с жителями Анадыря.

У главы государства спросили, удается ли ему выкроить в своем графике время для спорта.

"Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом - ИФ) каждый день минимум по два часа. Зал, бассейн...", - сказал Путин.

"Это просто нужно сделать частью своей жизни. Необязательно по два часа, но хотя бы час или полчаса каждый человек должен уделить этому", - подчеркнул он.