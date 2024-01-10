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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области

В результате два человека погибли, пятеро госпитализированы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в Марьяновском районе Омской области по факту ДТП с участием автобуса и фуры, в результате которого два человека погибли и пятеро госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

Авария произошла около 20:30 по местному времени (17:30 по московскому) в районе деревни Александровка.

"По предварительным данным, в районе 12 км западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли, пять человек (...) госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Следствие намерено установить все обстоятельства случившегося и дать действиям пассажирского перевозчика правовую оценку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ход проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Марьяновского района, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

СКР Омская область
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