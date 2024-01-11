Мишустин вручит премии правительства России в области СМИ
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в преддверии Дня российской печати вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2023 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В пресс-службе добавили, что в мероприятии примет участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения.