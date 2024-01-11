Житель Курской области получил шесть лет колонии за попытку вступить в ряды ВСУ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Курский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в приготовлении к госизмене и покушении на незаконное пересечение границы РФ, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Подсудимого приговорили к шести годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, говорится в сообщении.

Суд установил, что 21-летний молодой человек после объявления СВО в феврале 2022 года решил выехать в соседнее государство для участия в военных действиях на стороне Украины. Он стал изучать украинский язык и через интернет направил свои данные для вступления в украинское военизированное объединение.

После этого молодой человек выезжал в приграничные районы Курской области, стараясь пересечь границу, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене - переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ).