Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май
Архивное фото
Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Петрозаводск" не будет выполнять авиарейсы в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Минтранс Карелии.

"Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" министерством обороны РФ планируется проведение ремонта", - говорится в сообщении.

С 1 по 31 мая аэродром будет закрыт на время работ.

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок с использованием воздушного транспорта из аэропорта "Петрозаводск", - отметили в Минтрансе.

По информации пресс-службы аэропорта, Петрозаводск связывают с городами России восемь авиамаршрутов - в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи и Череповец.

Петрозаводск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Авиакомпания "Сибирь" оштрафована за овербукинг

Украинский БПЛА повредил насосную станцию в Калуге

Три беспилотника ВСУ перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Минсельхоз РФ отметил снижение цен у производителей яиц

Путин прибыл в Хабаровск

Путин прибыл в Хабаровск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });