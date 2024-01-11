Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Архивное фото Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Петрозаводск" не будет выполнять авиарейсы в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Минтранс Карелии.

"Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" министерством обороны РФ планируется проведение ремонта", - говорится в сообщении.

С 1 по 31 мая аэродром будет закрыт на время работ.

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок с использованием воздушного транспорта из аэропорта "Петрозаводск", - отметили в Минтрансе.

По информации пресс-службы аэропорта, Петрозаводск связывают с городами России восемь авиамаршрутов - в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи и Череповец.