Турпоток из России на Сейшелы вырос в 2023 году на четверть

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия вошла в тройку стран-лидеров по турпотоку на Сейшелы, в 2023 году архипелаг посетили 38,2 тысячи россиян, что на 24% больше, чем в 2022 году, и на 18% больше, чем в рекордном 2021 году (32,4 тысячи), следует из данных Национального бюро статистики республики.

Четвертое и пятое места занимают Великобритания (19,87 тысячи) и Италия (19,5 тысячи).

В первую десятку также вошли ОАЭ (16,4 тысячи), Швейцария (14,7 тысячи), Израиль (12,9 тысячи), США (9,9 тысячи) и ЮАР (9,4 тысячи).

Общий турпоток на Сейшелы по итогам 2023 года составил 350,87 тысячи, это на 5% больше, чем годом ранее.