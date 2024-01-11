Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Турпоток из России на Сейшелы вырос в 2023 году на четверть

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия вошла в тройку стран-лидеров по турпотоку на Сейшелы, в 2023 году архипелаг посетили 38,2 тысячи россиян, что на 24% больше, чем в 2022 году, и на 18% больше, чем в рекордном 2021 году (32,4 тысячи), следует из данных Национального бюро статистики республики.

Четвертое и пятое места занимают Великобритания (19,87 тысячи) и Италия (19,5 тысячи).

В первую десятку также вошли ОАЭ (16,4 тысячи), Швейцария (14,7 тысячи), Израиль (12,9 тысячи), США (9,9 тысячи) и ЮАР (9,4 тысячи).

Общий турпоток на Сейшелы по итогам 2023 года составил 350,87 тысячи, это на 5% больше, чем годом ранее.

Великобритания Израиль США Швейцария Сейшелы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Авиакомпания "Сибирь" оштрафована за овербукинг

Украинский БПЛА повредил насосную станцию в Калуге

Три беспилотника ВСУ перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });