РФ будет сотрудничать в геологоразведке с Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подписал меморандумы о сотрудничестве в области недропользования с Республикой Сьерра-Леоне и Саудовской Аравией, сообщает Минприроды.

Документ о взаимодействии со Сьерра-Леоне предполагает созыв рабочей группы по проектам в области недропользования. Меморандум позволит вести геологические и геофизические исследования, оценивать месторождения и составлять геологические карты.

Меморандум, подписанный с Саудовской Аравией, станет частью нормативно-правовой базы, которая позволит странам сотрудничать в геологоразведке, изучении и освоении минеральных ресурсов и подземных вод.

Отмечается, что Москва и Эр-Рияд также готовят совместный межведомственный меморандум и в области биоразнообразия.