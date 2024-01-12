Российские противолодочные самолеты выполнили полет недалеко от границы с США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Два российских противолодочных самолета Ил-38Н выполнили многочасовой полет над Беринговым морем и отработали поиск подлодок, сообщил Тихоокеанский флот в пятницу.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Пара противолодочных самолётов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота совершила полёты над акваторией Берингова моря с выполнением задач по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении флота.

"Общее время полёта составило порядка 8 часов. В мероприятии боевой подготовки принимали участие опытные лётчики. После завершения поиска субмарин условного противника противолодочные самолёты Ил-38Н вернулись на аэродром базирования на Камчатке", - сказано в сообщении.

По словам военных, над Беринговым морем самолёты Ил-38Н отработали тактические приёмы группового поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

По официальным данным, Ил-38 - противолодочный самолет средней дальности. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций. По официальной информации, Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус - 2200 км, потолок - 8000 м. Боевая нагрузка - до 8400 кг противолодочных бомб, торпед и морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов.