Глава ДНР сообщил о двух погибших и шести пострадавших при обстреле Горловки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате обстрела Горловки, среди них энергетики и сотрудники скорой, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"В результате обстрела со стороны ВФУ Никитовского района Горловки во время проведения аварийных работ на объекте жизнеобеспечения города погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в пятницу его пресс-службой.

Сообщается, что беспилотник атаковал автомобиль скорой, который прибыл на место обстрела для оказания помощи пострадавшим.

"В результате фельдшер скорой медицинской помощи погибла. Три медработника получили ранения", - говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы.