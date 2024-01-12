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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли почти до 15 тыс. тонн

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Государство в пятницу закупило в интервенционный фонд 14 985 тонн зерна на 205,3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Впервые была приобретена пшеница 4 класса урожая 2022 года.

На предыдущих торгах объем закупок составил 14 175 тонн на 197,9 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (19 торговых дней) в фонд закуплено 318 195тонн зерна на 4,459 млрд рублей. В частности, государство приобрело 2,7 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 38,34 млн рублей), 160,92 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 2,474 млрд рублей), 2,7 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 34,69 млн рублей), 132,3 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 1,7 млрд рублей), 2,7 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 29,8 млн рублей) и 16 875тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 14 001 рубль, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 12 355 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 731 рубль, ржи урожая 2022 года - 10 183 рубля, ржи урожая 2023 года - 9 714 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 15-19 и 22 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Московская биржа НТБ
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