Три человека погибли в ДТП на трассе в Тамбовской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Знаменском районе Тамбовской области в результате столкновения легковой машины и грузовика погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, авария с участием автомобилей Daewoo Nexia и большегруза Mercedes произошла около 20:40 на 475-м км трассы Р-22 "Каспий".

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковой машины. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщил представитель УМВД.