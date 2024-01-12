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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Три человека погибли в ДТП на трассе в Тамбовской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Знаменском районе Тамбовской области в результате столкновения легковой машины и грузовика погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, авария с участием автомобилей Daewoo Nexia и большегруза Mercedes произошла около 20:40 на 475-м км трассы Р-22 "Каспий".

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковой машины. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщил представитель УМВД.

Тамбовская область ДТП
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