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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Выдворенного из Латвии военного пенсионера встретили на псковской границе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Выдворенного из Латвии 82-летнего российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова встретили на границе в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Ведерников отметил, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны Каткова, потому что он якобы представляет "опасность национальной безопасности".

"На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия. Дали час на сборы и как "преступника" сопроводили до границы. (...) Псковская область его с удовольствием примет. Мы своих не бросаем", - заключил глава региона.

В телеграм-канале посольства России в Латвии сообщается, что пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение согласно решению министра внутренних дел Латвии.

"При этом никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера не приводится. Вынесенный латвийскими властями вердикт не только является абсолютно антигуманным, нарушая принцип "неразделения" семьи (в Латвии у соотечественника остались супруга, дети и внуки), но и грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 г. Убеждены, что эта циничная акция носит сугубо политический характер, направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого "инакомыслия", - говорится в сообщении посольства.

Михаил Ведерников Псковская область Борис Катков Латвия
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