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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Число жертв ДТП с автобусом в Тульской области увеличилось до двух человек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еще один человек скончался от полученных травм в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Тульской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Скончался водитель автобуса. Всего в результате аварии погибли два человека, трое госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились в автобусе", - рассказали в пресс-службе.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. По данным областного ГИБДД, в 17:30 на 61-м км автодороги Лапотково - Ефремов. столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и автобус Iveco.

В региональной прокуратуре уточнили, что в аварию попал автобус, перевозивший пассажиров по маршруту "Тула-Ефремов". Всего в маршрутке находилось 14 человек. Надзорное ведомство начало проверку.

Тульская область ГИБДД
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