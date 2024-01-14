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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Российские военные заявили об отступлении ВСУ на одном из участков купянского направления

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Запад" заявили, что на купянском направлении отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 60-й и 115-й механизированных бригад армии Украины в районе Синьковки (Харьковская область).

"В результате слаженных действий противник был вынужден отойти в юго-западном направлении", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

По его словам, разведгруппа бригады специального назначения уничтожила барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Новая украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Всего на данном направлении потери противника составили: до 35 военнослужащих, танк Т-64, самоходная артиллерийская установка Krab, 155-мм гаубица М777, беспилотный летательный аппарат, два миномета и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также склад боеприпасов 27-й реактивной бригады в районе Волчанска", - сообщил Зыбинский.

Минобороны РФ СВО Украина Харьковская область
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