Фурам разрешили проезд по Транскаму
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля расчищено дорожными службами Южной Осетии, сообщает в воскресенье МЧС республики.
"Трасса функционирует в штатном режиме для всех автотранспортных средств", - говорится в сообщении МЧС.
Ограничения, ранее введенные из-за непогоды для большегрузного транспорта, сняты до особого распоряжения.
Транскам - единственная дорога, связывающая Южную Осетию с Россией, проходит в высокогорье.