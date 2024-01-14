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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин на следующей неделе проведет первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента России, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме того, по информации программы, у главы государства запланированы международные контакты. С кем из зарубежных руководителей будет общаться Путин, программа не уточняет.

Также Путин проведет совещание с членами правительства и совещание с постоянными членами Совбеза страны, говорится в сообщении.

Владимир Путин
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