Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин на следующей неделе проведет первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента России, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме того, по информации программы, у главы государства запланированы международные контакты. С кем из зарубежных руководителей будет общаться Путин, программа не уточняет.

Также Путин проведет совещание с членами правительства и совещание с постоянными членами Совбеза страны, говорится в сообщении.