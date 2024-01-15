Летевший на Ямал самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) - Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"На борту самолета находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, посадка произошла "в связи с технической неисправностью".