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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Летевший на Ямал самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) - Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"На борту самолета находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, посадка произошла "в связи с технической неисправностью".

Горно-Алтайск Западно-Сибирская транспортная прокуратура Республика Алтай
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