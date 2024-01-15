"Союзмультфильм" восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" к 80-летию Победы планирует восстановить для широкого показа десять мультфильмов которые были созданы в годы боевых действий, сообщили в пресс-службе киностудии.

Речь идет, в частности, об устранении технических дефектов кадров из-за старения пленки. Список картин для восстановления формируется, после реставрации они выйдут в кинотеатрах в рамках специальных показов.

Как напомнила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, за последние годы для кинотеатральных сеансов было восстановлено более 80 мультфильмов общим хронометражем свыше 25 часов. Кроме того, по возможности, к этой работе привлекаются авторы оригинальных версий, как это было в случае с "Тайной третьей планеты": в ее восстановлении участвовала художник-постановщик картины Наталья Орлова.