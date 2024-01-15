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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

В РФ не зарегистрировано случаев западного энцефалита лошадей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России не выявлено заболевших вирусом западного энцефалита лошадей, случаи заражения которым зарегистрированы в Аргентине, специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию в пунктах пропуска через границу, сообщили в ведомстве.

"Специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве со ссылкой на данные Панамериканской организации здравоохранения сообщили, что после сообщения Аргентины в декабре о редком случае заболевания человека западным энцефалитом лошадей (ЗЭЛ), произошедшим впервые за 20 лет, число случаев возросло до 21.

Случаи заболевания людей ЗЭЛ отмечены в провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Энтре-Риос и Сантьяго-дель-Эстеро. Один из случаев имел летальный исход. Практически все заболевшие - представители мужского пола в возрасте от 9 месяцев до 75 лет. Кроме того, всего зарегистрировано 338 случаев заболевания среди животных в Аргентине и 36 случаев - в Уругвае.

В Роспотребнадзоре уточнили, что основными переносчиками вируса, которые могут передавать заболевание людям и животным через инфицированных комаров, являются птицы. Люди, которые работают или играют на открытом воздухе в районах, где вирус является эндемичным или вызывает вспышки среди животных, подвергаются более высокому риску заражения.

Роспотребнадзор
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