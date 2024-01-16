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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание вводится в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы, сказано в документе.

Это почетное звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований регионов, иных объединений муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления.

Владимир Путин
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