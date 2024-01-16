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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

"ВКонтакте" сообщила о краткосрочной проблеме с загрузкой части сервисов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пользователи соцсети "ВКонтакте" во вторник могли столкнуться с трудностями при загрузке части сервисов, cообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме", - сказали в компании.

В частности, корреспондент "Интерфакса" обратил внимание на трудности при загрузке ленты новостей и в работе видеоплеера.

Чуть позже компания сообщила, что "ВКонтакте" работает в обычном режиме и что все продукты соцсети доступны в полном объеме.

По данным сервиса детектора сбоев brandanalytics, во вторник пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сайта и приложения "ВКонтакте". Перебои отмечались в ряде городов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Белгород и Ростов-на-Дону.

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