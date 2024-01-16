В Большом театре опровергли информацию о падении декорации на рабочего

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Государственном академическом Большом театре не подтвердили информацию СМИ о том, что на рабочего сцены упала декорация.

"Мы не подтверждаем данную информацию. Все сотрудники, службы и театр работают в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рабочего сцены Большого театра якобы придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин", его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Декорацию на работника сцены, по данным СМИ, уронил его коллега.