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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военные РФ заявили, что готовы помочь с повышением боеготовности армии Нигера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось на встрече в Минобороны РФ в Москве с главой военного ведомства Республики Нигер Салифу Моди, сообщило министерство обороны России во вторник; в российском военном ведомстве также заявили, что готовы способствовать повышению боеготовности армии Нигера.

С российской стороны во встрече приняли участие заместители министра обороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров, говорится в сообщении министерства.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сказано в сообщении.

"Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе", - заявили в Минобороны РФ.

"Также была подчеркнута готовность министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами в целях повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Нигер
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