Семь БПЛА сбито над Белгородом м Белгородским районом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом семь беспилотников, сообщил в ночь на среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место", - написал глава региона в своем телеграм-канале.