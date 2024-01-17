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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Почти миллион квартир вывели на рынок российские застройщики в 2023 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские застройщики в 2023 году вывели на рынок на 27% больше многоквартирных домов (МКД), чем годом ранее, подсчитали эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

"В 2023 году на рынок выведено 5 532 объекта МКД от 1 710 застройщиков. Это 999 тыс. квартир совокупной площадью 48,2 млн кв. м. По сравнению с 2022 годом количество новых объектов увеличилось на 27%", - говорится в исследовании.

Как отмечается, каждый день выводилось примерно по 2,7 тыс. квартир.

Лидерами по количеству объектов стали Новосибирская область - 389 объектов, Краснодарский край - 273 объекта и Подмосковье - 259 объектов. По площади в тройке лидеров оказались Москва (5,72 млн кв. м.), Московская область (4 млн кв. м.) и Краснодарский край (2,39 млн кв. м.).

В декабре 2023 года на рынок было выведено 796 объектов от 305 застройщиков. Это 133 тыс. квартир суммарной площадью 6,37 млн кв. м. По количеству объектов показатели декабря 2023 года на 50% выше, чем 2022 года. Больше всего объектов - по 82 - вывели в Новосибирской области и Республике Башкортостан.

Единый ресурс застройщиков
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