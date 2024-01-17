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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Путин намерен провести "предметную встречу" с доверенными лицами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может провести встречу со своими доверенными лицами в конце месяца.

"У нас предстоит еще встреча с доверенными лицами", - сказал Путин в ходе встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба.

В ходе мероприятия главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко попросила его провести данную встречу в конце месяца, если это позволит рабочий график.

"Это должна быть такая предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют", - заметил Путин.

Владимир Путин Марьяна Лысенко
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