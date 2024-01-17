Решетников предложил ввести минимальные субсидии на туризм для малых регионов

Предлагается выделять таким регионам не меньше 30 млн рублей каждому

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести для небольших регионов минимальный размер единой субсидии на развитие туризма в размере не менее 30 млн рублей. Он заявил об этом на совещании у президента.

"В декабре прошлого года мы четыре региональные субсидии объединили в единую субсидию и деньги стали распределять пропорционально количеству имеющегося номерного фонда и прогнозному росту турпотока. Мы рассчитали деньги, а дальше регионы сами определяют направления, куда расходовать. Чтобы не мы из Москвы решали, где какой вид туризма нужен. У нас все субъекты Дальнего Востока и Арктики в рамках единой субсидии заявились и почти миллиард рублей - 933 миллиона - на эти субсидии получили", - сказал он .

Как напомнил Решетников, на недавней встрече президента Владимира Путина с жителями Чукотки обсуждался вопрос субсидирования строительства отелей в регионе. В частности, речь шла о том, что из-за низкого турпотока он не может претендовать на субсидии на развитие туристической инфраструктуры. По словам Решетникова, это актуально для 17 регионов.

"Небольшие регионы действительно у нас получили буквально несколько миллионов рублей, такие, как Чукотка, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магадан и так далее. И действительно за эти несколько миллионов рублей там ничего значимого не сделать. Поэтому мы предлагаем установить минимальный размер субсидии не менее 30 млн рублей на регион. Это дополнительно 200 млн рублей по году, из которых половину денег заберут Дальний Восток и Арктика", - добавил он.

В качестве источника финансирования субсидий министр предложил использовать средства, полученные от повышения импортных пошлин на вино из недружественных стран.

"Мы в прошлом году повышали эти ставки и договорились, что половина средств пойдет на поддержку туризма. У нас эта мера оказалась эффективной для защиты внутреннего рынка, а с другой стороны мы получили денег существенно больше, чем планировали. И мы предлагаем из этой половины, которая должна идти на туризм, 200 млн выдать и небольшие регионы поддержать. Коллеги из Миндальвостокразвития тоже готовы по линии программы дальневосточной на туризм дополнительные средства выделять плюсом к тому, что мы делаем", - сообщил он.

В 2023 году турпоток в районы Крайнего Севера вырос на 41%.