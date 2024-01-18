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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Российские военные поразили 2 пункта временной дислокации иностранных наемников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 января 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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