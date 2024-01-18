Российские военные поразили 2 пункта временной дислокации иностранных наемников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.