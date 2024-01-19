Профсоюз просит продолжить работу над законами о защите прав российских моряков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Работу над законодательной базой, регламентирующей работу моряков на судах под российским флагом, нужно продолжить, чтобы повысить защищенность экипажей, сообщил "Интерфаксу" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков Николай Суханов.

"На федеральном уровне необходимо принять нормативные акты, чтобы привести регламентирующее эти вопросы законодательство в соответствии с требованиями Конвенции о труде в морском судоходстве, которую РФ ратифицировала в 2013 году", - сказал Суханов, добавив, что соответствующие обращения направлялись в Минтранс и Генпрокуратуру РФ.

Сейчас трудовые отношения моряков регламентирует Трудовой кодекс РФ, однако в ДВРО РПСМ считают необходимым разработку дополнительных правовых актов.

Основные предложения профсоюза касаются установления базового оклада моряка на уровне, рекомендованном этой Конвенцией, а также решения вопросов по страхованию моряков.

"Согласно Конвенции, рекомендованная минимальная зарплата матроса на судне под национальным флагом должна составлять на 1 января 2024 года не менее $660. Однако сейчас для моряков базовый оклад равен минимальному размеру оплаты труда - порядка 21 тыс. рублей", - сказал Суханов.

Также, по его словам, необходимо нормативно определить сумму страховки, которую в случае смерти моряка на борту получат его родственники.

"В настоящее время семья моряка, если он погиб в результате несчастного случая на производстве, может рассчитывать на выплату в 2 млн рублей от Фонда социального страхования. Однако работа в море связана со значительными физическими и психологическими перегрузками, мы считаем необходимым на нормативном уровне установить страховую сумму, которую семья получит в случае смерти моряка на борту не в результате производственного несчастного случая", - сказал Суханов.

ДВРО РПСМ предлагает в таких случаях установить выплату для семьи в размере $45 тыс. Сейчас, по словам Суханова, судовладельцы обязаны страховать жизнь и здоровье моряков, но выплату получает судовладелец, а не родственники.

Эти вопросы могут быть регламентированы в коллективном соглашении между судовладельцем и профсоюзом, однако заключение коллективного договора носит добровольный характер и недобросовестные компании могут уклониться от его подписания, добавил Суханов.

Также профсоюз предлагает утвердить новую упрощенную форму трудового контракта моряка с указанием минимальной зарплаты, суммы страховой выплаты семье.

"По нашему мнению, это позволит повысить социальную защищенность моряков, привлечет кадры на суда под российским флагом", - сказал Суханов.

По его словам, сейчас порядка 30% российских моряков работают на судах под флагом РФ.