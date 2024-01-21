Полумерами Волгу не спасти: взгляд эксперта на решение системных проблем

Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал об особенностях Волги и проектах,, которые могут улучшить ее состояние

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В предыдущем материале член-корреспондент РАН научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым затрагивал проблемы Дона, которые, возможно, будут рассматриваться вновь созданной правительственной комиссией. Теперь будут затронуты проблемы Волги.

Водность Волги во многом определяет уровень воды Каспия

- Чем проблема Волги отличается от Дона?

- Что касается мер, которые нужно предпринимать на Волге, то они приблизительно те же, что и на Дону. Те же вопросы о водопотреблении в сельском хозяйстве, в ЖКХ, промышленности, энергетике и так далее. Но, конечно, есть и серьезные различия, особенно в причинах явлений, вынуждающих нас принимать эти меры.

Значительная часть бассейна Волги расположена в лесной зоне, и в принципе там количество осадков должно увеличиваться с изменением климата. Но некоторая ее часть все-таки находится в достаточно сухих местностях, и тут возникает вопрос: что будет доминировать? Как поведет себя такое сочетание? Скорее всего, согласно большинству прогнозов, в долгосрочной тенденции уменьшения водности на Волге не должно быть. Однако, в отличие от Дона, Волга подвержена периодическим колебаниям водности. Здесь тесная связь с состоянием Каспийского моря.

В Каспии то поднимается уровень, то опускается, и вода то уходит от пристаней, то эти пристани затапливаются. Сейчас - фаза снижения уровня Каспия, а перед этим несколько десятилетий было повышение. Уровень падает, если уменьшается водоносность Волги, так как она - доминирующий источник питания Каспия, и наоборот: больше воды несет Волга - уровень Каспия поднимается. Это процесс периодический. Не очень ясны его причины и нет строгой периодичности. Изменения имеют волнообразный характер, но отнюдь не синусоидный, когда есть достаточно точно определенный период, все пики примерно одинаковые, и ямы тоже. Если же график этих изменений - линия неравномерная, то и прогнозы делать крайне сложно. Никто не может сказать, как долго продлится нынешний период падения водности Волги и, соответственно, уровня Каспия, насколько этот уровень опустится. Однако падение сменится подъемом обязательно.

Но это не все!

- Это все проблемы?

- О, если бы! Конечно, на Волге много своих специфических проблем. Например, с судоходством: на совсем коротком участке между плотиной Горьковской ГЭС, у города Городец, и Нижним Новгородом река непроходима для тяжелогрузных судов. По расстоянию всего 43 километра. Но в летние месяцы уровень воды падает так, что тяжелогрузы проходить не могут. Конечно, нужно, как убеждены большинство гидрологов, построить низконапорную плотину в Нижнем Новгороде. При этом никаких серьезных экологических последствий не будет: водохранилище, которое при этом образуется, - русловое, то есть не выходит за пределы русла, да еще и сезонное, работает только летом. Но оно поднимет уровень воды на этом участке реки до 68 метров над уровнем моря (по Балтийской системе высот). Тогда с тяжелогрузным судоходством проблем на Волге не будет. А сейчас там гарантированный уровень 63 метра, и этого совершено недостаточно.

Следующая специфическая проблема на Волге - это ее дельта. Там очень переменчивая гидрография: все меняется каждый год. После половодья одни протоки исчезают, другие появляются, где-то становится мельче, где-то глубже. Из-за этого возникает много хозяйственных проблем. Кроме того, в Ахтубе, это восточный рукав Волги, его часто называют самостоятельной рекой, не хватает воды. В принципе, ценнейшая территория Волго-Ахтубинской поймы находится в очень плохом экологическом состоянии, потому что нарушен ее водный режим в результате сооружения Волжско-Камского каскада ГЭС с их водохранилищами. В свою очередь, можно сказать, что если бы Волжско-Камский каскад был построен точно по проекту, то многие проблемы, были бы не столь острыми, как сейчас.

Ранний недострой сейчас аукается!

- А проект был нарушен?

- Просто не полностью осуществлен. Не достроили, как положено по проекту, в двух местах - в Чебоксарское и Нижнекамское водохранилища. В обоих случаях нормальный подпорный уровень проектировался на отметке 68 метров, а выполнено для отметки 63 метра. Вопрос о достройке Чебоксарского гидроузла практически уже не стоит, достройка только снится гидроэнергетикам, а наяву не предвидится. Против этого категорически возражают Нижегородская область и республика Марий Эл.

- Чем они мотивируют отказ?

- Марий Эл, например, теряет очень много земли, причем земля ценная. Меньшие по площади, но еще более дорогие земли затапливаются в Нижегородской области. Мало того, очень боятся и того, что многие участки прибрежной зоны окажутся подтопленными. Там может установиться такой высокий уровень грунтовых вод, при котором, например, развитие садоводства станет просто невозможным, высохнут все дубравы, которые там есть (да-да, от высокого стояния грунтовых вод именно высохнут), много проблем появится с жилой и прочей застройкой и т.п. В принципе этого можно было бы избежать, если построить дамбы и иные защитные сооружения. Дамбы предотвращают образование мелководий, а для борьбы с подтоплением защитные сооружения, естественно, должны быть заглублены.

Без дамб избежать мелководий на равнине невозможно

- И сколько таких дамб нужно построить на Волге?

- Для ответа на этот вопрос нужно пересмотреть старый проект и создать новый, потому что, когда проектировался каскад, то об этом и о других важных проблемах, таких, как уход от опасных и вредных мелководий, никто еще толком не думал.

- А чем опасны мелководья?

- Тем, что это участки непроточной воды, буйно цветущие летом, с гниющими донными отложениями и всеми подобными вредностями и дурно пахнущими прелестями. Не полностью реализованный проект Чебоксарского водохранилища таких превентивных мер, как строительство дамб, даже небольших, не предусматривает. А при недостроенной плотине мелководья со значительными акваториями образовались там, где их и вовсе никто не ждал – ведь по проекту там должны быть глубины больше пяти метров! Неслучайно Чебоксарское водохранилище – самое загрязненное среди всех крупных водохранилищ в стране.

- Почему нужно зарыть защиту в землю?

- Для того чтобы по верхнему слою почвы вода не проходила, а упиралась в перегородку. Современные технологии уже позволяют это сделать вполне надежно: используются специальные пластиковые материалы. Иногда применяется и вертикальный дренаж для откачки грунтовых вод, но это дорогое удовольствие.

Между прочим, Нижнекамская плотина построена полностью в соответствии с проектом, но водохранилище не заполнено до запроектированного уровня. Но, опять-таки, проект не предусматривает никаких защитных сооружений против образования мелководий и подтопления прибрежных территорий.

Так вот, из-за того, что эти два водохранилища не соответствуют проекту, а вы понимаете, что пять метров глубины - это очень существенно, и происходят разные нестыковки по средней и нижней Волге, в том числе и выше Чебоксарского водохранилища, на участке между Горьковской плотиной и Нижним Новгородом. Достройка Чебоксарского водохранилища как раз и подняла бы здесь уровень до 68 метров. Но еще важнее, что это несоответствие проекту очень плохо сказывается на рыбной фауне: случаются годы, когда рыба мечет икру на привычных нерестилищах, а из-за нехватки воды они высыхают до того, как выходят мальки, или раньше, чем молодь уйдет из заводей. Для обводнения нерестилищ в необходимое время (один-два месяца после прохода половодья) не хватает именно той воды, которая составляла бы верхний пятиметровый слой в двух водохранилищах. Это, конечно, очень болезненно не только для рыболовства, но и для экосистемы Волги в целом.

Судоходство? Может, подумаем о других видах транспорта тоже?

- Мы назвали проблемы качества воды, а проблемы судоходства?

- Что касается судоходства, то надо все-таки считать все плюсы и минусы, потому что для судоходства, в конечном счете, а точнее - для перевозки грузов крупнотоннажными судами, существуют альтернативные варианты. Можно возить, если уж очень нужно, и не самыми большими судами, а среднетоннажными, но можно возить и посуху.

- Значит, надо перевалку грузов делать?

- Конечно, не волоком суда таскать, как при царе Горохе. Например, доплыть до доступного места и перегрузить на железную дорогу или на шоссе.

- А затраты?

- Конечно, это все нужно хорошо просчитать. Причем расчеты делать не по состоянию на сегодняшний день, а на перспективу. А перспективу, к сожалению, мы себе очень плохо представляем, так как у нас нет хорошо разработанной, четкой экономической стратегии. Это касается не только всей страны, но и отдельных регионов. Многие по-прежнему думают, что рынок все расставит по свои местам. Конечно, по своим местам расставит, но его места - это далеко не всегда те, которые хороши для нас.

И на что надеемся?

- Что можно ждать от правительственной комиссии?

- Нужно ждать, прежде всего, разумного распределения средств на создание очистных сооружений и выполнение других мер, которые помогут обеспечить нормальное качество воды, защиту природных вод. Как на Волге, так и на всех наших реках очистные сооружения и разные другие мероприятия нужны для сохранения экосистем - на всем водосборе, не только в самих водных объектах!

У нас, к сожалению, эти вопросы не решаются системно. Системно - это значит, надо заниматься бассейном в целом в увязке с тем, что вообще предполагается делать в стране или в регионе (зависит от масштаба и значимости водного объекта). А у нас рассуждают очень просто: если вы хотите, чтобы вода в Волге была чище, то надо обратить внимание на трубы, по которым сливают грязную воду в Волгу. Но этого крайне мало. Нужно заниматься всем бассейном. Сливают грязные воды не только в Волгу, но и в ее притоки, первого, второго, третьего и четвертого порядков. Первый порядок - это те, которые непосредственно идут в Волгу, второй - это воды, которые идут в притоки первого порядка, и так далее. Вот это самое главное, что нужно сделать, что необходимо для здоровья и сохранности наших рек.

И, конечно, надо бы заняться экологией сельского и лесного хозяйства. Нужно как можно бережнее относиться к той воде, которая находится на территории бассейна, а не только в самих реках, озерах и водохранилищах. Качество вод в них зависит от экологического состояния территории всего водосбора. Это значит, что нужно привести в порядок не просто территорию, а именно расположенные на ней экосистемы и агроценозы - поля, пастбища, сады и т.д.

- Вы надеетесь, что все эти вопросы будут подниматься на заседаниях комиссии?

- Хотелось бы, чтобы не только поднимались, но и решались!