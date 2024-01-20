Землетрясение магнитудой 4,7 в Татарском проливе ощутили на юге Сахалина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в Татарском проливе возле юго-западного побережья Сахалина, его ощутили жители нескольких районов юга острова, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 03:57 местного времени (пятница 19:57 мск) с эпицентром в море в 18 км от села Селезнево Невельского района на глубине 8 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в Невельском и Холмском районах силой от трех до пяти баллов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.