Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Волжская ГЭС увеличила сброс воды в Волгу по просьбе Астраханской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Росводресурсы поддержали обращение губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по увеличению сбросов воды с гидроузла Волжской ГЭС, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"С началом ледостава в дельтовых районах области наблюдались перебои с работой водозаборных сооружений, а также фиксировались заморы водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Из-за этого губернатор попросил Росводресурсы увеличить сбросы. "Обращение было поддержано. С 19 по 25 января они увеличены до 4700 кубометров в секунду", - сообщила пресс-служба.

23 января пройдет заседание межведомственной рабочей группы, на котором будет установлен прогноз по наполняемости водохранилищ на ближайшее время. Как добавили в пресс-службе, на основе этих параметров определят величины сбросов с гидроузлов каскада.

Астраханская область Росводресурсы Волжская ГЭС Волга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Власти сообщили о ракетной опасности в Курске

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Что произошло за день: пятница, 19 января

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });