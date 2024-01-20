Волжская ГЭС увеличила сброс воды в Волгу по просьбе Астраханской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Росводресурсы поддержали обращение губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по увеличению сбросов воды с гидроузла Волжской ГЭС, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"С началом ледостава в дельтовых районах области наблюдались перебои с работой водозаборных сооружений, а также фиксировались заморы водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Из-за этого губернатор попросил Росводресурсы увеличить сбросы. "Обращение было поддержано. С 19 по 25 января они увеличены до 4700 кубометров в секунду", - сообщила пресс-служба.

23 января пройдет заседание межведомственной рабочей группы, на котором будет установлен прогноз по наполняемости водохранилищ на ближайшее время. Как добавили в пресс-службе, на основе этих параметров определят величины сбросов с гидроузлов каскада.