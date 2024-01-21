Военные РФ заявили о взятии под контроль села Крахмальное в Харьковской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

В течение суток отражены 13 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

"На купянском направлении (...) ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны (ДНР) и Коломыйчиха Луганской народной республики. В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на краснолиманском направлении отражено три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) - в результате армия Украины потеряла до 80 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-20.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка (ДНР)", - сказали в министерстве.

Там отметили, что на этом направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, а также танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). В районе населенного пункта Парасковиевка (ДНР) нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Потери украинской армии составили до 70 военнослужащих, а также два автомобиля и САУ "Гвоздика", сказали в ведомстве.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - заявили в министерстве.

По данным военного ведомства, на херсонском направлении в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах", - говорится в сообщении.

За сутки сбиты 43 украинских беспилотника в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны перехвачены тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве обороны РФ.