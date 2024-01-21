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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Четыре округа Херсонской области частично обесточены из-за аварии на ЛЭП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение населенных пунктов в четырех округах Херсонской области частично нарушено из-за аварии на высоковольтной линии, идущей со стороны Запорожской области, сообщил в воскресенье вечером губернатор Владимир Сальдо.

"Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области. Дал поручение как можно скорее восстановить подачу электроэнергии и принять меры к тому, чтобы впредь не допускать подобных отключений", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что место повреждения магистральной ЛЭП обнаружено, туда направлены аварийные бригады.

"Авария на электросетях Херсонской области будет устранена в течение двух часов", - добавил Алексеенко.

Херсонская область Владимир Сальдо
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